Fratura no dedo do pé pode tirar Gómez do Paulistão; especialista explica

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, pode acabar perdendo as fases finais do mata-mata do Campeonato Paulista. O UOL ouviu um especialista que comentou a fratura no dedo do pé esquerdo sofrida pelos paraguaio após uma entrada dura do atacante Ángel Romero no Dérbi do último fim de semana.

O que aconteceu

Fraturas como a de Gustavo Gómez precisam de quatro a seis semanas de imobilização. Além disso, tem o período de reabilitação e recuperação, que é rápida para um atleta de alto nível, mas pode tirar o jogador da reta final do estadual.

Lesão do zagueiro não terá intervenção cirúrgica. O departamento médico do Palmeiras entende que o caso não é grave, e por isso não existe a necessidade de operação.

Palmeiras não deu prazo para retorno de Gómez. Como já aconteceu em outros casos, o clube evita estipular prazo para a recuperação de lesão de seus atletas.

Naves deve ser o substituto do paraguaio. O jovem criado na base alviverde foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir Gómez no clássico, e tem prestígio com a comissão técnica.

O que diz a especialista

O UOL conversou com a Dra. Tania Szejnfeld Mann, ortopedista e Traumatologista especializada em tornozelo, pé e doenças do osso. Ela explicou como é o tratamento em lesões como essa, e falou sobre o prazo para a volta do jogador.

Tratamento da lesão: "Fratura do dedo do pé, em geral, não é de tratamento cirúrgico, vai muito bem no tratamento com imobilização. Costuma usar esparadrapos com o dedo do lado. Dedo que quebrou é 'grudado' com o adjacente, e normalmente usa sandália imobilizadora, de solado rígido, para que quando a pessoa caminhe, não faça a dobra da parte da frente do pé. Sandália acaba protegendo o movimento e dando a estabilidade necessária".

Tempo de recuperação: "Fraturas demoram de quatro a seis semanas de imobilização. Depois do período de imobilização, tem a parte da reabilitação, recuperação. Fraturas de dedo no geral recuperam bem, não causam grande repercussão, prejuízo mecânico aos jogadores, relativamente rápida a reabilitação. Neles é bem rápido, umas duas semanas, depende da dor, é mais difícil falar, depende de protocolo de reabilitação. De jogador é mais rápido, mas estabelecer um prazo não estaria adequado. Protocolo vai depender basicamente da equipe médica".

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.