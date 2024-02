Palmeiras anuncia a contratação do meia Rômulo, destaque do Novorizontino

Nesta terça-feira, o Palmeiras anunciou a contratação do meia Rômulo, destaque do Novorizontino. Aos 22 anos, ele assinou contrato com o Verdão até o fim de 2028.

"É um sentimento de felicidade vestir a camisa do Palmeiras. É um sonho que está virando realidade. Agora é dar o meu melhor aqui dentro do clube e buscar coisas boas", afirmou.

Ele se juntará ao elenco do Palestra após a disputa do torneio estadual e, portanto, ficará à disposição para jogar a Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão.

Pelo Novorizontino, Rômulo superou a marca de 100 jogos pelo clube, com 16 gols marcados. Na temporada passada, o meia quase levou o time do interior paulista à Série A, mas a equipe acabou terminando na quinta colocação, com um ponto a menos em relação ao Cricíuma e ao Atlético-GO.

"Depois da Série B do ano passado, vieram algumas propostas e eu estava focado no Novorizontino. Se fosse para acontecer, iria acontecer. Um dia, meu empresário falou que o Palmeiras veio atropelando tudo e eu não pensei duas vezes. O Palmeiras é um clube que sempre está brigando por títulos e é visto pelo mundo todo, então eu disse sim na hora", comentou.

Pra torcida que canta e vibra conhecer melhor o meu novo meio-campista, lances e gols do Rômulo na TL ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/oDBOXrYkNj ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 20, 2024

No último domingo, Rômulo já deu uma prova do seu potencial, sendo fundamental para a vitória do Novorizontino contra o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, marcando um dos gols.

"Eu não pude contar para a minha família no começo (sobre o acerto com o Palmeiras), mas depois do aval eu contei e eles ficaram felizes demais. É uma felicidade para eles também mais esse passo na minha carreira", finalizou.

Essa é a quinta contratação do Palmeiras para a temporada 2024. Antes, o Verdão anunciou Caio Paulista, Bruno Rodrigues, Aníbal Moreno e Lázaro.

Com 18 pontos, os comandados de Abel Ferreira estão na liderança do Grupo B, à frente de Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5). Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Mirassol, pela décima rodada do campeonato, às 18h (de Brasília), fora de casa.