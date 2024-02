Novo reforço do Corinthians, Igor Coronado brinca ao falar de Romarinho: "Está doido para voltar"

O meia Igor Coronado, apresentado como novo jogador do Corinthians, falou em tom de brincadeira sobre um possível retorno de Romarinho ao clube que defendeu de 2012 a 2014. O atleta de 33 anos está no Al-Ittihad, onde tem contrato até meio do ano.

"Romarinho está doido para voltar, hein? Estou brincando (risos). Ele ama esse clube, a história dele. Me falou muito bem daqui, mas não sei da vontade dele. Ele é apaixonado, falou muito bem daqui. Seria um sonho ter ele de volta aqui, mas não cabe a mim", comentou Coronado sobre seu ex-companheiro de clube.

O nome de Romarinho é constantemente vinculado ao Corinthians. O atleta foi um dos protagonistas do título da Copa Libertadores de 2012, com o gol de empate contra o Boca Juniors em plena Bombonera, no jogo de ida da final.

Pelo Corinthians, Romarinho participou de 141 jogos, com 25 gols marcados e quatro títulos (Libertadores-2012, Mundial-2012, Paulista-2013 e Recopa-2013).