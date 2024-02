Palmeiras: Naves pode ganhar sequência após lesão de Gustavo Gómez

O último domingo não reservou bons momentos para o Palmeiras. Após ter aberto dois gols de vantagem, o Verdão cedeu o empate ao Corinthians no Derby nos minutos finais e o placar terminou em 2 a 2 na Arena Barueri, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Como se o amargo empate já não tivesse sido suficiente, o Palmeiras também ganhou um desfalque de peso para a sequência no Estadual. O zagueiro Gustavo Gómez deixou o gramado lesionado, aos 13 minutos da primeira etapa, após uma entrada de Romero.

Nesta segunda-feira, o capitão alviverde realizou exames e foi constatada uma fratura no dedo do pé esquerdo. Embora um procedimento cirúrgico não seja necessário, o defensor não tem um prazo definido para retorno e deve perder o restante da fase de grupos do Paulista.

A lesão de Gustavo Gómez, porém, abre caminho para um jovem defensor mostrar seu potencial. O zagueiro Kaiky Naves pode ganhar sequência como titular na equipe comandada por Abel Ferreira e, quem sabe, se consolidar como peça importante do sistema defensivo alviverde.

Mesmo com o esquema de três zagueiros utilizado por Abel, Naves é reserva do Palmeiras. Na atual temporada, o defensor esteve em campo em três dos nove jogos que o Palmeiras disputou. Destes, saiu jogando em dois e deixou o banco em um.

O zagueiro esteve no 11 inicial quando Abel optou por escalar os reservas antes da decisão da Supercopa do Brasil. Naves teve atuação segura e o Verdão não sofreu gols. Depois, foi titular contra o São Bernardo na oitava rodada, quando novamente o Alviverde venceu por 1 a 0.

Seu terceiro jogo foi, justamente, na fogueira. O jogador de 21 anos saiu do banco no Derby com a difícil missão de substituir Gustavo Gómez logo no início do confronto. O garoto, porém, correspondeu e não sentiu a pressão: realizou quatro cortes, quatro desarmes, conseguiu uma interceptação e ganhou cinco duelos dos nove disputados pelo chão, segundo o Sofascore.

Ainda de acordo com a plataforma de estatísticas, Naves tem em média 3.7 desarmes por jogo, com 4.7 recuperações. O zagueiro também possui média de quatro cortes por partida e não cometeu nenhum erro que levou a gol. Por embate, Naves tem taxa de 63% de disputas de bola vencidas e ainda não foi advertido com cartões.

Naves foi promovido ao time profissional do Verdão no início de 2023 e atuou em 14 jogos naquela temporada. Agora, busca mais espaço em um setor que, sem Gómez, tem Luan e Murilo à frente. Vale lembrar, porém, que Abel Ferreira também pode optar por escalar Marcos Rocha como zagueiro - função já exercida pelo lateral diversas vezes.

Com Naves pedindo passagem, o Palmeiras retorna aos gramados neste sábado e encara o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.