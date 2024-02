Muricy nega interesse do São Paulo em Di María: 'Nunca falamos'

Coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho negou, em entrevista ao canal "Arnaldo e Tironi", no YouTube, que o clube esteja interessado na contratação de Di María.

O que aconteceu

Muricy disse que o nome do argentino sequer foi mencionado para reforçar a equipe. "A gente nunca falou do Di Maria. Ele está no Benfica, é um 'jogadoraço', e ganha muito dinheiro. Eu não sei de onde saem essas notícias. A gente já falou de vários, mas não dele".

O ex-treinador admitiu que Di María "caberia bem" no São Paulo. "E é um baita jogador, com um caráter que caberia bem no nosso time. É bom, é disciplinado; Eu não o conheço, tenho uma boa impressão, mas não falamos o nome dele".

O jornal espanhol 'As' noticiou um possível interesse do São Paulo em Di María como substituto de James Rodríguez. Erik Lamela seria o plano B.

James Rodríguez voltou aos planos do São Paulo. O jogador se desculpou com a comissão técnica e será reintegrado ao elenco.