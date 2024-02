Muricy exalta postura de James e revela desculpa a Carpini: 'Se entenderam'

Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo, disse, em entrevista ao canal "Arnaldo e Tironi", no YouTube, que James Rodríguez se desculpou com o técnico Thiago Carpini para ser reintegrado ao elenco tricolor. Muricy ainda exaltou a postura do jogador colombiano e defendeu que o clube "não pode desistir de um craque" como ele.

O que ele disse

Problema foi ausência na Supercopa. "Não ficou bom quando ele não foi para BH. Ficamos sentidos, mas ele pediu desculpas. É importante. Ele quer jogar no São Paulo. Como ele nunca se afastou dos treinamentos, nunca criou caso, sempre cumpriu os horários, é muito gente boa com os companheiros e com a gente, nós entendemos o pedido de desculpas."

Houve uma conversa particular com Carpini. "Não dá para deixar de lado um craque como esse. Essa sempre foi a minha opinião no São Paulo. Quem decide sempre são os técnicos. Mas eu tenho que dar a minha opinião. Ele conversou com o treinador, pediu desculpa. Eles se entenderam."

Postura de James ajudou São Paulo a aceitá-lo de volta. "Se nesse tempo que aconteceu tudo isso ele estivesse se portando mal no dia a dia, cometido algum ato de indisciplina, não treinasse com vontade, não cumprisse horários, aí não teria chance nenhuma de resolver o assunto. Como foi um pedido dele e, por ele ter se portado muito bem no período que ficou fora do time, a gente aceitou."

James fez um bom treino e animou Muricy. "Agora é preparar. Ele está treinando há um tempo. Hoje, treinou muito bem. Acho que já deu vontade de voltar a jogar. Ele tem um bom ambiente. Ficamos muito animados."

Muricy acredita que James será importante na Libertadores. "Temos que analisar o todo. Ele é um jogador respeitado na América do Sul. Quando você vai jogar com um adversário e é citado o nome de um grande jogador, as pessoas se impressionam, isso preocupa o adversário, a gente fica mais forte. Então, o James vai ser importante na reta final do Paulista e também na Libertadores porque está acostumado a jogar em todos os lugares - e bem. A gente viu nas Eliminatórias ele jogando bem em todos esses estádios."

O coordenador técnico vê em James várias alternativas táticas. "Os times hoje não jogam de uma maneira só. Até porque todo mundo estuda todo mundo. Tem que ter alternativas táticas. E, com ele, dá para ter isso. Ele vai render onde colocar. Ele arremata bem, passa bem. Temos poucos passadores que deixam o outro na cara do gol. Isso é importante. Ele vai correr o que ele pode. Ninguém é igual ao Alisson, ninguém é igual ao Pablo [Maia], que correm o tempo todo, três dias seguidos e não param."