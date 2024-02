Muricy diz que James pediu desculpas e conversou com Carpini antes de ser reintegrado ao São Paulo

O meio-campista James Rodríguez voltou atrás na sua decisão e pediu para ficar no São Paulo. Segundo revelado por Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, o colombiano pediu desculpas ao elenco por não ter viajado para BH na Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

Sem condições de entrar em campo, o jogador preferiu não ir com o grupo para Minas Gerais, diferente de Lucas e de Luan, que mesmo fora da partida, embarcaram com a delegação. Muricy exaltou a postura do atleta no dia a dia após ele expor o desejo de sair do Tricolor.

"James é diferenciado, é um craque. O que não ficou bom foi quando ele não foi para BH, ficamos sentidos. Ele pediu desculpas e quer jogar no São Paulo. Ele sempre cumpriu com horários e treinou bem, nunca criou caso com nada. A gente entendeu o pedido, não podemos deixar de lado um craque desses", declarou o dirigente ao canal do Arnaldo e Tironi no YouTube.

Muricy também afirmou que James Rodríguez conversou com o técnico Thiago Carpini antes de ser reintegrado para o elenco profissional. Ele já treinou com o time no CT da Barra Funda, mas ainda não ficará à disposição do Tricolor.

"Ele conversou com o treinador e se entenderam. Hoje ele treinou muito bem, deu aquela vontade nele de jogar. Nós ficamos animados, os jogadores adoram ele. O Carpini recebeu na boa (a decisão do James). O cara é homem e pediu desculpas. Tenho certeza que ele vai pensar em uma maneira de encaixar o James", acrescentou o coordenador.

Há duas semanas, o colombiano pediu para deixar o clube alegando falta de oportunidades. A assinatura da rescisão não aconteceu devido à divergências financeiras. Sem um acordo para encerrar o vínculo, ele voltou a conversar com os dirigentes tricolores e ficou decidido que o atleta permanecerá.

James, que vinha treinando em separado dos companheiros no início desta temporada, não havia sido inscrito pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Ele só pode ser incluído na lista na fase de mata-mata, isso se o time avançar até lá.

O regulamento do torneio permite quatro trocas após o início da fase eliminatória. Mas, no momento, o Tricolor está na terceira posição do Grupo D, com 14 pontos, fora da zona de classificação. O time ainda tem uma partida a menos.