Mercado: James de volta, Arrasca sondado e Corinthians atrás de argentino

O mercado da bola desta terça-feira teve o São Paulo como protagonista: o clube reintegrará James Rodríguez e está atrás de um atacante que atua em Portugal. Há movimentações de destaque também no Flamengo e no Corinthians.

Destaques do dia

De descartado a reintegrado. Após pedir para sair do São Paulo e chegar ter decretada a rescisão amigável, James Rodríguez voltou atrás e se desculpou no São Paulo. O jogador se reuniu com a direção e alegou que quer trabalhar para tentar uma vaga no time. A conversa foi com dirigentes e também atletas. James será reintegrado e poderá ser escalado por Thiago Carpini no mata-mata do Campeonato Paulista — ele não foi inscrito para a fase de grupos.

Mais novidades no São Paulo. O Tricolor avalia fazer uma proposta pelo atacante André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. O clube observa há meses o brasileiro de 26 anos, e uma eventual negociação é considerada difícil. Os portugueses pedem 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões) pelo jogador.

James Rodríguez: de descartado a reintegrado no São Paulo Imagem: Reprodução/São Paulo

Mais notícias

Arrascaeta sondado. O Boca Juniors quer fortalecer o elenco na janela do meio do ano para melhorar o desempenho no Campeonato Argentino, e o principal objetivo é a contratação de Giorgian Arrascaeta, do Flamengo. O uruguaio tem contrato com os cariocas até dezembro de 2026, mas nutre simpatia pelo Boca, o que deixa o clube xeneize confiante na contratação. Essa informação é do jornal argentino TyC Sports.

Lamela no Brasil? O Corinthians monitora a situação do meia-atacante Erik Lamela, do Sevilla, da Espanha. O nome do argentino de 31 anos agrada e foi aprovado pela cúpula do Timão, mas não há negociações abertas até o momento. O clube paulista busca, inicialmente, informações sobre os planos do jogador para a sequência da carreira — ele tem vínculo até junho deste ano e, por enquanto, não dá indícios de renovação.

Lamela, do Sevilla, entrou no radar do Corinthians Imagem: Denis Doyle/Getty

Recuo alviverde. O Palmeiras chegou a fazer uma consulta por Willian José nos últimos dias, mas, no fim, não oficializou uma oferta. Sem qualquer avanço então nas conversas, o experiente atacante, a princípio, vai permanecer no Betis. Aos 32 anos, o brasileiro tem alternado entre a titularidade e a reserva no começo de 2024. Ao todo, fez 11 gols e três assistências em 30 jogos oficiais nesta temporada.

Próximos passos do Santos. O Peixe analisa o mercado para contratar em duas posições — antes, no entanto, trabalha para se livrar de punição da Fifa que impede o registro de novos jogadores. A diretoria está em busca de um ponta direita e um centroavante e tem pressa para encaminhar acordo assim que seja derrubado o "transfer ban" na Fifa.

Substituto de Rodrigo Caetano. Ídolo nos tempos de goleiro, Victor Bagy inicia a partir de hoje uma nova fase em sua carreira. Ele foi oficialmente apresentado pelo Atlético-MG no cargo de diretor de futebol e vai suceder Rodrigo Caetano, agora na CBF. Em sua primeira entrevista, o ex-atleta disse não ter medo de arranhar sua história e afirmou estar pronto para os desafios.

Debandada? Depois da decisão de Kylian Mbappé de deixar o PSG, o clube mais poderoso do futebol francês corre risco de entrar na próxima temporada sem outro dos principais pilares da equipe: o zagueiro brasileiro Marquinhos, um dos jogadores mais experientes e capitão do líder da Ligue 1, tem recebido sondagens para também deixar o Parque dos Príncipes.