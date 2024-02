Meia japonês suspeito de agressão sexual pede indenização milionária

O meia-atacante Junya Ito processou as duas mulheres que o denunciaram por agressão sexual, exigindo uma indenização de 200 milhões ienes (aproximadamente R$6,4 milhões).

O que aconteceu

A denúncia ao jogador veio à tona no fim de janeiro, durante a disputa da Copa da Ásia. No entanto, o caso teria acontecido em junho de 2023, na cidade de Osaka, após uma partida entre Japão e Peru.

Ito foi afastado da seleção japonesa após as oitavas de final da competição continental. A Federação Japonesa de Futebol (JFA) alegou que a medida foi tomada para preservar o jogador e manter a concentração do restante do elenco.

O meia-atacante foi titular nos últimos jogos do Stade de Reims (FRA), pelo Campeonato Francês. Em nota, o clube se disse "solidário" ao atleta enquanto aguarda a sequência das investigações.

Indenização tem a ver com a imagem do atleta. Hirotaro Kato, advogado do jogador, ressaltou a preocupação com a velocidade em resolver a situação: "É extremamente importante limpar o seu nome o mais rapidamente possível, porque a carreira de um jogador é muito curta".

Investigação de agressão sexual está em andamento. Ela teve início em 1º de fevereiro, em Osaka, no Japão.