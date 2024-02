Mauro Cezar: 'Weverton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras'

Mauro Cezar Pereira ponderou no UOL News Esporte as duras críticas sofridas por Weverton devido à falha no gol de empate do Corinthians no clássico contra o Palmeiras. O colunista do UOL disse que o goleiro errou no lance, mas ressaltou que ele é um dos maiores nomes da vasta escola de arqueiros palmeirenses.

'Weverton falhou, acontece': "O Palmeiras não deve dar a mínima a esse pessoal que está cornetando, o Weverton é um dos melhores goleiros do Brasil, o Palmeiras não vai arrumar outro goleiro melhor que ele, a não ser que faça um investimento absurdo e vá buscar um cara internacional, de patamar superior. Falhas acontecem, ele falhou, acontece. Ah, mas falhou aqui, falhou acolá, acontece também, o goleiro tem fases, todo jogador tem, não faz o menor sentido qualquer tipo de questionamento em relação a isso".

'Ele é um dos goleiros mais importantes da história do Palmeiras: "Essa turma de rede social falando, tem que deixar falando sozinha, não tem que dar a mínima. Era só o que faltava, o Palmeiras dar atenção a hater de um dos melhores goleiros da história do clube — com certeza ele é um dos goleiros mais importantes na história do clube. Se não quiser, põe à venda, rapidinho aparece alguém querendo contratar. Quer trocar com o Rossi? Estou dando o exemplo do goleiro do Flamengo, que é o time que tem dinheiro além do Palmeiras: quer trocar com o Rossi, pau a pau, e o Rossi é mais novo, ein? Duvido que o Palmeiras vá querer trocar. Quer trocar com o Romero, do Boca, que pegou os pênaltis contra o Palmeiras, o pegador de pênaltis? É um goleiro de currículo internacional, Copa do Mundo e tudo, mas eu não trocaria, até porque o futebol não se limita a pênaltis. Esquece, deixa essa turma falando sozinha, tem gente que gosta de destilar ódio por ódio, o cara é muito bom".

