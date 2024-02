Manchester City x Brentford: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Manchester City e Brentford se enfrentam hoje (20), às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida isolada é atrasada da 18ª rodada do Campeonato Inglês.

O duelo terá transmissão exclusiva do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Manchester City é o terceiro colocado da Premier League, com 53 pontos, quatro a menos que o Liverpool e dois a menos que o Arsenal. Igualando o número de jogos dos adversários, os comandados de Guardiola têm a chance de assumir a vice-liderança e encostar no líder.

O Brentford, com 25 pontos, luta para evitar os riscos de rebaixamento. A equipe é a 14ª colocada e tem cinco pontos a mais que o Luton Town, 18º e primeiro na zona de descenso.

Na última rodada, o City empatou com o Chelsea por 1 a 1 e teve uma sequência de 11 vitórias (por todas as competições) interrompida. Ainda assim, o time sustenta uma invencibilidade de 15 jogos - a última derrota foi no dia 6 de dezembro, diante do Aston Villa.

Já o Brentford tem o segundo jogo seguido contra um time que briga pelo título. Na última rodada, a equipe foi goleada em casa pelo Liverpool: 4 a 1.

City e Brentford já se enfrentaram em fevereiro. Em partida válida pela 23ª rodada, os Citizens venceram por 3 a 1, com um hat-trick de Phil Foden.

Manchester City x Brentford -- 18ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 20 de fevereiro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Transmissão: Star+ (streaming)