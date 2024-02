Luisa Stefani cai na primeira rodada do WTA 1000 de Dubai e segue para os Estados Unidos

Dois dias após a conquista no WTA 1000 de Doha, no Catar, Luisa Stefani, número 12 do mundo, e sua parceira Demi Schuurs, da Holanda, foram superadas na primeira rodada do WTA 1000 de Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Na última segunda-feira, a brasileira e a holandesa foram derrotadas pela dupla composta pela húngara Timea Babos e a tcheca Marie Bouzkova, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 10/0.

Dessa forma, Luisa Stefani segue para Tampa, na Flórida (EUA), onde ficará pelas próximas duas semanas treinando de olho nos próximos compromissos em março. Suas próximas competições serão os WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, que começa no dia 6, e Miami, que terá início no dia 19 do mesmo mês.

"Final de gira no Oriente Médio, agora vou recarregar as energias e me preparar para dois torneios grandes que gosto muito nos Estados Unidos, em Indian Wells e Miami. Mais uma oportunidade para continuar melhorando, entrosando com a Demi e trabalhando nas coisas que aprendemos nesses três torneios juntas", destacou a paulistana.

Luisa ainda completou: "Muito bom voltar com um troféu de WTA 1000, nunca é fácil, tivemos uma ótima semana em Doha. Levar essas sensações do título e o aprendizado de Dubai, e 'bora' para Indian Wells. Por questão de logística, ficarei treinando essas próximas duas semanas nos Estados Unidos".