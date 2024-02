LaLiga anuncia novos limites salariais; Real Madrid segue no topo

Nesta terça-feira, a LaLiga anunciou os novos limites salariais dos clubes que disputam as duas primeiras divisões do Campeonato Espanhol, após o fim da janela de transferências no primeiro dia de fevereiro. O Real Madrid segue como o clube com a maior margem de gastos, com um limite de 727,4 milhões de euros (cerca de 3,8 bilhões de reais).

O Barcelona sofreu uma queda de mais de 25%: saiu de 270 milhões de euros (1,44 bilhão de reais) para 204,66 milhões (quase 1,1 bilhão). Já o Atlético de Madrid teve um leve aumento e adquiriu o limite de 303,4 milhões de euros (1,62 bilhão de reais).

Curiosamente, as duas equipes com menor limite estão longe da zona de rebaixamento. O Alavés, 12º colocado e a 11 pontos da zona de rebaixamento, é o que tem o menor limite, de apenas 31,2 milhões de euros (166,5 milhões de reais). Em seguida aparece o Las Palmas, nono colocado a 18 pontos da zona, com um limite de 33,7 milhões de euros (quase 180 milhões de reais).

divulgação/LALIGA

Na segunda divisão, o Elche possui o maior limite (23,8 milhões de euros - 127 milhões de reais) e o Amorebieta tem o menor (4,1 milhões de euros - 21,8 milhões de reais).

divulgação/LALIGA