Jurgen Kloop atualiza o estado de Alisson e outros lesionados do Liverpool

Nesta terça-feira, Jurgen Kloop concedeu entrevista coletiva antes do próximo compromisso do Liverpool. O treinador deu atualizações sobre os jogadores lesionados do clube, entre eles o brasileiro Alisson.

O Liverpool segue sofrendo com lesões nesta temporada. Curtis Jones, Diogo Jota, Alisson, Thiago, Szoboszlai e Alexander-Arnold são os desfalques que Jurgen Kloop precisa lidar. O técnico aproveitou a entrevista antes da partida contra o Luton Town para dar informações sobre a situação dos atletas.

Alisson segue fora de combate por conta de uma lesão muscular e, de acordo com Kloop, não é possível prever um prazo de recuperação. O goleiro brasileiro já perdeu os dois últimos jogos do clube pelo Campeonato Inglês. Caoimhin Kelleher foi o titular da equipe nas vitórias sobre Burnley e Brentford.

Na partida contra o Brentford, no último domingo, Curtis Jones e Diogo Jota se machucaram e tiveram que deixar o gramado. Jurgen Kloop confirmou que Jones tem uma lesão de ligamento e que Jota ficará de fora por "vários meses". Já Arnold e Szoboszlai estão próximos do retorno, mas ainda estão indisponíveis para o jogo contra o Luton Town.

O caso mais complicado é o de Thiago Alcântara. O meia disputou apenas cinco minutos de jogo nesta temporada e já está machucado mais uma vez. O jogador segue fora por tempo indeterminado.

O treinador alemão falou sobre a quantidade de lesões no elenco. "Não é bom, definitivamente não. Eu gostaria de sentar aqui e falar que não temos absolutamente nenhum problema, mas obviamente nós temos alguns."

A partida contra o Luton Town é válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília).