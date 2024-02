Inter se anima com sinal positivo e avança para ter Borré antes do prazo

O Inter está mais perto de ter Rafael Borré antes do esperado. O clube recebeu uma indicação positiva do Werder Bremen, da Alemanha, e retomou contato para ter o jogador mais cedo.

O que aconteceu

Antes irredutível, o Werder Bremem já considera liberar Borré para o Inter ao fim deste mês. O clube terá uma reunião com o atacante colombiano nos próximos dias para entender o desejo dele.

Enquanto isso, o Colorado já tem a palavra do jogador de que gostaria de completar a transferência antes do tempo. Portanto, está otimista no desfecho positivo.

A janela de transferências se fecha no dia 7 de março. A expectativa do Inter é conseguir inscrever Borré dentro deste período, contando com o jogador para as competições que terá pela frente, menos o Gauchão, que já fechou seu período de inscrições.

As direções de Inter e Werder mantêm contato desde a confirmação da contratação do jogador via pré-contrato, ocorrida em janeiro. A oficialização, inicialmente, gerou irritação dos europeus, mas o cenário mudou com o tempo.

Como o Werder tem situação confortável no Campeonato Alemão — é sétimo colocado com 29 pontos — e um substituto já foi contratado, a ausência não geraria dano técnico. O colombiano tem permanecido na reserva ultimamente.

Borré tem 28 anos e o Colorado pagará 6,5 milhões de euros (R$ 34,7 milhões na cotação atual) em parcelas anuais ao Eintracht Frankfurt (ALE) por 80% dos direitos dele. O vínculo do jogador com o Werder Bremem se dá por empréstimo.