Igor Vinícius treina normalmente em reapresentação e deve reforçar o São Paulo contra o Guarani

Após dois dias de folga, o elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Sob muita chuva, o técnico Thiago Carpini, que deve contar com novidades para o jogo contra o Guarani, comandou uma atividade técnica no CT da Barra Funda.

A boa notícia é o lateral direito Igor Vinícius. Recuperado de um edema na coxa direita, ele treinou sem restrições ao lado dos companheiros e deve reforçar a equipe diante do Bugre.

Todos os atletas que estão se recuperando de lesão fizeram atividades no gramado. Lucas (lesão na posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão muscular na coxa esquerda) e Rodriguinho (entorse no tornozelo) trabalharam ao lado dos preparadores físicos.

Já Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) e Moreira (lesão muscular na perna direita) intercalaram trabalhos na parte interna e no campo com os fisioterapeutas.

O treino desta terça ainda teve duas novidades: o meio-campista Iba Ly e o atacante Herique, que jogaram na última Copinha, integraram as atividades com o grupo profissional.

Outro retorno foi do meia James Rodríguez. O colombiano, que havia pedido para deixar o clube, voltou atrás e será reintegrado ao time comandado por Thiago Carpini. Ele poderá ser inscrito no Campeonato Paulista a partir da fase de mata-mata, se o São Paulo chegar até lá.

Carpini terá dois desfalques certos para enfrentar o Guarani. Os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos, ficam de fora do confronto. A tendência é que a dupla Alan Franco e Ferraresi ganhe uma oportunidade como titular.

O jogo está marcado para domingo, às 18h (de Brasília), em Campinas, pela décima rodada do Estadual. O São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação à próxima fase, com 14 pontos, e não conquista uma vitória há três jogos.