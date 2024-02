Hortência explica por que aceitou posar nua para Playboy aos 28 anos

Hortência, um dos maiores nomes do basquete brasileiro, explicou os motivos que a levaram a posar nua para a Playboy quanto tinha 28 anos, em 1988.

O que aconteceu

"Era um desafio. Queria mostrar que a gente tinha também um corpo bonito, que podia ser sexy. Abri essa porta, fui a primeira atleta a posar. Foi essa coisa de não ligar para o que as pessoas pensam, de ter certeza do que você é, de ter autoconfiança", disse em entrevista para o jornal O Globo.

"Óbvio que foi pelo dinheiro, mas tinha outras coisas. Eu não tinha vaidade de querer mostrar meu corpo, mas por que não? Fui lá, posei e aconteceu o quê? Nada. Casei, tive dois filhos, uma família maravilhosa. Você se arrepende quando abre uma porta, levanta uma bandeira e acredita naquilo que está fazendo? Foi o que eu fiz", completou.

Hortência terá sua vida retratada nos cinemas em um filme que já está em produção. Sua parceria nas quadras com Magic Paula será o foco do longa, que contará com as atrizes Letícia Colin e Camila Márdila interpretando as atletas.

A ex-jogadora espera que o filme não seja um documentário, mas sim algo impactante e motivacional para o público. Ela destaca que o filme está sendo construído por mulheres, tanto na direção quanto no roteiro.

Quero que seja uma coisa que, quando as pessoas forem assistir, impacte na vida delas, que seja algo motivacional. Quero que seja uma mensagem legal. Hortência

Hortência é medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996), campeã mundial e possui três medalhas em Jogos Pan-Americanos.