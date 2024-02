Hernan: Lamela não interessa, mas São Paulo estuda oferta por André Silva

O São Paulo descartou a possibilidade da contratação do argentino Erick Lamela, do Sevilla, mas estuda fazer uma oferta para o atacante brasileiro André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. A informação foi trazida pelo colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan negou que o Tricolor cogite contratar Lamela para a vaga de James Rodríguez. O jogador está em fim de contrato no time espanhol, mas não faz parte dos planos da diretoria são-paulina, ele apurou.

A notícia do diário 'As' fala que uma alternativa ao James, que não deu certo no São Paulo, seria o Lamela, de 31 anos, jogador conhecido do futebol argentino e está em fim de contrato com o Sevilla. Eu fui em duas pessoas importantes do São Paulo, que me disseram: 'nunca houve nada'. Eu cutuquei essa pessoal falando que saiu no 'As', que é um jornal importante, e que o Twitter pegou fogo, a torcida do São Paulo pegou fogo. Aí eu ouvi na minha apuração: 'por favor, diga ao torcedor, é importante que isso chegue ao torcedor, que realmente não fomos atrás e de fato não tem nenhuma negociação em andamento'. Erick Lamela não está nos planos do São Paulo nesse momento.

Por outro lado, o brasileiro André Silva está na mira do São Paulo. O jogador tem boa estatura e é visto como possível alternativa para Calleri no comando do ataque. Hernan contou que a negociação com o jogador do time português ainda está em fase embrionária.

A conversa é diferente com o André Silva, que é brasileiro, tem 26 anos e está há muito tempo em Portugal, hoje no Vitória de Guimarães. O São Paulo monitora o jogador já há algum tempo e está estudando a possibilidade de fazer uma proposta para trazer o jogador para o Brasil. Seria o primeiro clube dele no Brasil, porque ele saiu muito jovem. É um atacante de quase 1,90 m, ou seja, um jogador com as características que o São Paulo procura, que é uma alternativa ao Calleri.

O que me disseram ontem foi que é uma negociação um pouco complicada, é um jogador que nunca atuou no Brasil, tem que ver se ele topa vir para o Brasil, o Vitória de Guimarães abrir uma negociação, os valores são em euros. Há interesse? Há interesse. No momento, o São Paulo discute internamente a possibilidade de fazer uma proposta. Não se tem nem um modelo de negócio, se é compra ou empréstimo, mas há o interesse e eles estão de olho no jogador. É algo embrionário ainda. André Hernan

Assista ao De Primeira na íntegra