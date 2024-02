Haaland decide, Manchester City bate Brentford e cola no líder Liverpool no Inglês

O Manchester City acirrou a disputa pelo título da Premier League nesta terça-feira. Em jogo atrasado da 18ª rodada, o City bateu o Brentford, por 1 a 0, no Etihad Stadium. Haaland marcou o único gol do triunfo dos donos da casa.

Com o bom resultado diante de sua torcida, o Manchester City de Pep Guardiola assumiu a segunda posição, chegou aos 56 pontos e colou no líder Liverpool, que tem 57, colocando fogo na disputa pela taça. Já o Brentford aparece na 14ª colocação, com 25 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a entrar em campo pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City encara o Bournemouth fora de casa neste sábado, no Vitality Stadium, a partir das 14h30 (de Brasília).

O Brentford, por sua vez, retorna aos gramados apenas na segunda-feira (26). A equipe terá pela frente o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, às 17 horas.

O jogo

A primeira chance de jogo saiu aos oito minutos. Rodri tocou para Phil Foden, que chutou fraco e rasteiro para defesa do goleiro Flekken.

E o Brentford respondeu aos 16 minutos. Ivan Toney recebeu ótimo lançamento de Wissa e partiu em velocidade na direação do gol. No entanto, o atacante pegou mal na bola e chutou fraco, facilitando a defesa de Ederson.

O Manchester City teve chance ouro para abrir o placar aos 33 minutos. Rodri encontrou Walker adentrando a grande área pelo lado direito. O inglês escorou para o meio e Bernardo Silva chegou cabeceando, mas mandou pela linha de fundo.

E foi dois minutos depois que a mais clara chance de gol apareceu. Rodri levantou na grande área e o zagueiro Ruben Dias, curtindo uma de atacante, se esticou todo para cabecear em cima do goleiro Flekken, que conseguiu fazer a defesa.

Um minuto depois, o garoto Oscar Bobb teve oportunidade de marcar um golaço ao ficar com a sobra de bola, mas viu o zagueiro do Brentford tirar em cima da linha. O restante da primeira etapa foi de um City que pressionou o adversário, mas não conseguiu ser efetivo nos momentos de conclusão.

Na segunda etapa, o City seguiu tentando furar a defesa do Brentford. Com cinco minutos, Rodri arriscou de fora da área, mas mandou para fora.

E o Manchester City finalmente conseguiu abrir o placar aos 30 minutos. A defesa dos Citizens retomou a posse e Rodri ficou com a bola. O volante tocou para Julian Álvarez, que encontrou bom passe em profundidade para Haaland. O centroavante norueguês contou com um escorregão do zagueiro Ajer e saiu cara a cara com o goleiro, finalizando na saída de Flekken.

Aos 35 minutos, o time de Guardiola ampliou a vantagem. Rodri lançou Walker, que entrou na grande área nas costas da zaga adversária. O lateral tocou para Haaland, que teve apenas o trabalho de completar para o gol. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento de Walker e o gol foi anulado.

Ainda deu tempo de Phil Foden desperdiçar oportunidade para fazer 2 a 0. O meia saiu cara a cara com o goleiro Flekken e tentou driblá-lo, mas o arqueiro se recuperou e conseguiu salvar o que seria o segundo gol dos Citizens.