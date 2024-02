Gundogan reflete saída de Xavi do Barcelona: "Gostaria de ter feito algo mais"

Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, Gundogan repercutiu vários tópicos sobre o cotidiano do Barcelona, entre eles o anúncio da saída de Xavi ao final desta temporada. O alemão afirmou que a decisão do técnico o pegou de surpresa.

"Fiquei surpreso com a decisão do Xavi , não esperava. Queria ter feito algo mais por ele, tenho esse sentimento. (Xavi) Pensa na família, nos jogadores e no clube antes de si mesmo e ama o Barça", pontuou Gundogan.

Com a saída do treinador marcada para junho deste ano, o Barcelona trabalha para encontrar rapidamente um substituto. De Zerbi e Hans Flick são os dois nomes mais prestigiados pela gestão catalã. Gundogan falou a respeito de Flick, pois estiveram juntos na seleção da Alemanha.

"Flick não é apenas um cara fabuloso, mas também um grande treinador, como mostrou ao vencer com o Bayern. Ele chegou à seleção nacional em uma situação muito complicada, mas sempre se mostrou autêntico e eu o respeito muito", explicou.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, diante do Napoli, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Gundogan disse que há equipes com mais chances de conquistar o título continental. "A Liga dos Campeões? Vou ser sincero, vejo outras equipes com mais possibilidades e experiência."

"Mas se nos classificarmos para as quartas de final, entramos em território especial. Quem poderia esperar que a Inter chegasse à final no ano passado? Sou realista, mas também sei que é difícil para todos", concluiu.