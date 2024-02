Fluminense quer ampliar vantagem do Brasil na ponta de títulos da Recopa

Nessa quinta-feira, o Fluminense entra em campo pela ida da final da Recopa Sul-Americana contra a LDU. A equipe quer ampliar a vantagem do Brasil na ponta de títulos do torneio.

Ao todo, foram 12 títulos brasileiros na competição, com Grêmio (2x), Internacional (2x), São Paulo (2x), Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Santos. Depois, aparecem Argentina (10), Equador (3), Paraguai (2), Colômbia (1), Chile (1), Uruguai (1) e Peru (1).

A LDU, portanto, quer o seu terceiro título da Recopa Sul-Americana e o segundo para o seu país. Antes, venceu o Internacional em 2009 e o Estudiantes em 2010.

Na grande decisão, o Fluminense quer revanche contra a LDU pelas finais perdidas. Em ambos casos, o Tricolor viu o título escapar no Maracanã, em 2008 pela Libertadores e em 2009 na Sul-Americana.

A ida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Equador. Já a volta vai acontecer no dia 29, na mesma data, no Rio de Janeiro.