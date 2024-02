Flamengo x Boavista: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Boavista se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Carioca. O jogo será no Maracanã.

A partida tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla tenta retomar a liderança da competição. O Fluminense passou na frente depois de vencer no fim de semana. Se ganhar, o Rubro-negro se classifica para a semifinal do Estadual.

O time tem alguns desfalques. Erick Pulgar pode ficar fora por um quadro viral. Gerson tem infecção renal e ficou internado. Allan está com dengue.

O Boavista é o sétimo colocado, com 12 pontos. São quatro jogos sem vitória e três empates em sequência. O time não terá Ary e o atacante Gabriel Conceição, que levou o terceiro cartão amarelo.

Prováveis times

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Boavista: Andre Luiz; Mateus Ludke, Sheldon, Gabriel Almeida, Pablo Maldini e Alyson; William Oliveira, Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro e Matheus Lucas. Técnico: Filipe Cândido.

Flamengo x Boavista -- 9ª rodada do Carioca

Data e hora: 20 de fevereiro de 2024, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

