Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Flamengo enfrenta o Boavista hoje (20) em jogo pela nona rodada do Campeonato Carioca. O UOL lista motivos para confiar - ou desconfiar - da vitória do time de Tite às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Motivos para acreditar

Bom momento: o Flamengo está invicto na temporada de 2024 e ainda não sofreu gols no Campeonato Carioca com Tite no comando. O time tem ido bem contra os pequenos.

Histórico: o Fla só perdeu para o Boavista uma vez em 21 jogos. Nos últimos 10 encontros, foram nove vitórias e um empate.

Pedro: o centroavante vive um excelente momento e deve começar o jogo mais uma vez. Ele tem sete gols em sete jogos.

Motivos para desconfiar

Desfalques: o Flamengo não poderá contar com dois de seus titulares na partida diante do Boavista. Pulgar se apresentou indisposto ontem (19) e pode ficar fora da partida. Já Gerson precisou ser internado e, por isso, não estará em campo. Allan, que poderia ser opção, está fora com dengue.

