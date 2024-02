Flamengo goleia Boavista com dois de Arrascaeta, retoma ponta e garante ida à semi do Carioca

O Flamengo não teve dificuldade para golear por 4 a 0 o Boavista, nesta terça-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram aos 21 pontos, voltaram à liderança pelo saldo de gols e garantiram avanço à semifinal do Campeonato Carioca.

Já o Boavista segue com 12 unidades e praticamente não tem chance de ir para as semifinais do Estadual. A distância para a zona de classificação é de quatro tentos, com seis em disputa.

Os flamenguistas não tiveram dificuldade na partida. Tanto que encaminharam a vitória no primeiro tempo, com gols de Luiz Araújo e Pedro. Na etapa final, os rubro-negros desperdiçaram um pênalti, com Pedro, mas ampliaram com dois gols de Arrascaeta.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Fluminense, neste domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Boavista recebe o Sampaio Corrêa, em Bacaxá.

O jogo entre Flamengo e Boavista

O Flamengo começou a partida já quase marcando com menos de um minuto. Ayrton Lucas chutou cruzado, muito perto do gol. Os rubro-negros mantiveram o ritmo e abriram o placar aos oito. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e finalizou no canto.

Os donos da casa seguiram com a pressão. O Flamengo chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Everton Cebolinha cruzou na cabeça de Pedro, que mandou para a rede.

Os rubro-negros tiveram chance de ampliar com Pedro e Luiz Araújo. O segundo mandou na trave. Já o Boavista só assustou aos 39 minutos, em chute de Matheus Lucas pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o panorama do jogo permaneceu o mesmo. O Flamengo teve mais uma oportunidade de marcar com Pedro, mas Pablo Maldini salvou em cima da linha. Mesmo assim, os rubro-negros foram para o intervalo com boa vantagem no placar.

No segundo tempo, o Flamengo continuou com a mesma postura. Os rubro-negros seguiam criando e desperdiçando chances de ampliar o marcador no Maracanã.

Os flamenguistas tiveram grande chance de marcar o terceiro aos 19 minutos. Após o árbitro ser chamado pelo VAR, o Flamengo teve pênalti. No entanto, Pedro cobrou para defesa de André Luiz.

O Boavista se animou e teve oportunidade aos 21 minutos. Erick Flores chutou da entrada da área, mas foi em cima de Rossi. No entanto, aos 25, o Flamengo chegou ao gol. Arrascaeta acertou belo chute, sem chance para o goleiro.

O novo revés foi sentido pelo Boavista. Tanto que o Flamengo permaneceu no ataque e chegou ao quarto gol aos 38 minutos. Arrascaeta foi lançado na área e tocou na saída do goleiro para dar números finais no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 4 X 0 BOAVISTA

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartões amarelos: Matheus Lucas e Sheldon (Boavista)

GOLS



FLAMENGO: Luiz Araújo, aos 8min do primeiro tempo; Pedro, aos 12min do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 25 e 38min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela, David Luiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas (Viña); Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro (Gabriel)



Técnico: Tite

BOAVISTA: André Luiz, Sheldon, Gabriel Almeida e Pablo Maldini; Mateus Ludke, Alyson, William Oliveira, Crystopher (Abner Vinícius) e Ryan Guilherme (Léo Costa); Jeffinho (Mateus Ludke), Matheus Alessandro (Erick Flores) e Matheus Lucas (Cristian)



Técnico: Felipe Cândido