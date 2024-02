Fla: Gerson recebe alta e fará exames para saber se precisa de cirurgia

Do UOL, no Rio de Janeiro

O volante Gerson recebeu alta nesta terça-feira (20). Ele estava internado desde domingo após apresentar hidronefrose com infecção renal.

O que aconteceu

Gerson ficou em observação nos últimos dias e passou por exames. Ele também tomou medicamentos para tentar resolver o problema.

Não está descartada uma cirurgia. O jogador ainda fará mais alguns exames para entender a necessidade.

A decisão não deve sair nesta semana.

O volante pode perder a reta final do Campeonato Carioca. Gerson foi utilizado em todas as partidas do plantel principal em 2024. Ele é o capitão do time.

Gerson apresentou dores abdominais no domingo. Por isso, foi conduzido a um hospital da Barra para realização de exames. Ele treinou normalmente no dia anterior.