Fabrício Bruno vibra com renovação com Flamengo e sonha com Seleção

O Flamengo ampliou o contrato do zagueiro Fabrício Bruno. O defensor assinou novo vínculo, válido até 2026.

O jogador se tornou um dos destaques da equipe na última temporada. O defensor destacou a adaptação ao Rubro-Negro.

"Vontade de fazer história no Flamengo. Crescer aqui e ficar marcado na história do torcedor e do clube. Antes de dar qualquer passo tenho que pensar na minha família. Todos são adaptados ao Rio. Meu filho é extremamente fanático pelo Flamengo. Chegamos aos detalhes que faltavam e não tive dúvidas", disse.

HOJE TEM MENGÃO NO CARIOCA! Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Boavista, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxBVT #VamosFlamengo pic.twitter.com/HNWZGo9JnY ? Flamengo (@Flamengo) February 20, 2024

Fabrício Bruno não escondeu o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. No Flamengo, inclusive, ele foi comandado por Dorival Jr.

"Falar de Seleção é um privilégio, mas para estar lá eu preciso estar performando no clube. Se o treinador que está lá achar que eu mereço, eu vou ficar feliz. Eu sou um cara que pensa no grupo. Conquistando vitória e sendo campeão, o individual de cada um vai aparecer automaticamente. É uma coisa que eu sonho. É um projeto que eu tenho na minha carreira. Vou continuar trabalhando e me dedicando", declarou.

Dentro de campo, o Flamengo encara o Boavista, nesta terça-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.