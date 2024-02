Ex-Atlético-MG, zagueiro Godín interrompe aposentadoria e é anunciado por time do Uruguai

Nesta terça-feira (20), o histórico zagueiro Diego Godín, ex-Atlético-MG, foi anunciado pelo modesto Porongos, clube da primeira divisão do Uruguai. O atleta de 38 anos estava aposentado desde julho do ano passado, quando deixou o Vélez Sarsfield, da Argentina.

O contrato do defensor com a equipe uruguaia é válido por uma temporada. Ele mandou uma mensagem aos torcedores do Porongos em vídeo publicado pelo time no Instagram.

"Olá a todos, agora, com a camisa vestida, queria mandar um abraço a todos e dizer que estou com muita vontade de que chegue a hora, de que possamos nos encontrar e desfrutar essa experiência de jogar no futebol do interior, de defender este clube e poder fazer isso com um grande amigo. Assim que vamos, Porongos! Nos vemos em breve", disse o jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Centro Recreativo Porongos F.C (@porongosoficial)

Revelado pelo CA Cerro, em 2003, Godín passou pelo Nacional-URU antes de se transferir para o Villarreal, da Espanha. Após três temporadas, foi para o Atlético de Madrid, onde jogou por nove anos.

Em 2019/20, foi vendido à Inter de Milão e, depois de uma temporada, se juntou ao Cagliari, também da Itália. Em 2022, foi anunciado pelo Atlético-MG, mas ficou apenas seis meses e deixou o clube rumo ao Vélez Sarsfield após nove jogos.