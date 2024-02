Em recuperação, Cássio é dúvida para jogo entre Corinthians e Cianorte

O goleiro Cássio é dúvida para o jogo entre Corinthians e Cianorte, nesta quinta-feira (22), pela primeira fase da Copa do Brasil. O goleiro ainda se recupera na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava de dores na região do quadril.

Na manhã desta terça-feira (20), os titulares do clássico contra o Palmeiras realizaram parte das atividades no campo e depois fizeram um complemento físico na academia. Cássio não participou.

Se o Gigante não estiver disponível para o duelo da copa nacional, Carlos Miguel será seu substituto. O camisa 22 tem presença garantida no jogo contra a Ponte Preta, no final de semana, já que Cássio está suspenso por ter sido expulso no dérbi do Paulistão.

Ídolo do Timão, o Gigante tem recebido algumas críticas pelo seu início de temporada. No clássico contra o Palmeiras, algumas pessoas alegam que ele poderia ter se saído melhor no gol de Endrick e que errou no tempo de bola no lance da expulsão, quando se chocou com Rony.

Na temporada atual, Cássio possui nove jogos disputados e 11 gols sofridos. O jogo contra o Cianorte será nesta quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), em Maringá-PR.

