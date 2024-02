De volta ao Internacional, Bruno Gomes relata "muita vontade de vencer"

Nesta terça-feira, no CT Parque Gigante, Bruno Gomes foi oficialmente apresentado como reforço do Internacional, após defender o Coritiba. Em sua primeira passagem, o jogador atuou por apenas seis minutos, no empate em 1 a 1 contra o Guarany de Bagé, em 2022. Novamente na equipe gaúcha, assinou contrato válido até o final de 2027 e ressaltou sua evolução na coletiva de apresentação.

"Evoluí muito, me vejo outro jogador agora. Estou com muita vontade, um conjunto de coisas me fizeram voltar", pontou o meio-campista.

?? AO VIVO! Agora, @BrunoGomes_01 é apresentado na sala de imprensa do CT. ? Acompanhe: https://t.co/JpjuIlJYhC pic.twitter.com/9klhoHxbET ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 20, 2024

O jogador relatou que Maurício, companheiro de Seleção no torneio Pré-Olímpico, foi um fator importante para que o retorno se concretizasse. "Mauricio me ajudou, me mandou mensagem para eu vir. Falou muito bem do grupo e do treinador. Fiquei com muita vontade de voltar."

Além disso, a possibilidade de disputar títulos também motivou Bruno Gomes regressar ao Inter. "O grupo tá muito fechado, o time disputa coisas grandes, tenho muita vontade de vencer e isso tudo me motivou a vir."

"Agora é trabalhar para alcançar meu melhor nível. Quero estar bem e poder ajudar. Estou muito feliz e cada dia me sinto melhor para ajudar o Inter", concluiu.