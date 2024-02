De Pena já teve acerto com o Vasco, mas ligação de técnico o levou ao Inter

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS)

No radar do Vasco, Carlos de Pena esteve muito perto de vestir a camisa cruz-maltina há dois anos, mas os caminhos o levaram para o Internacional em cima da hora.

O que aconteceu

O Vasco negociou com De Pena no começo de 2022. As conversas avançaram a ponto de haver um acerto verbal entre as partes.

O jogador estava no Dínamo de Kiev e havia sido liberado devido à guerra na Ucrânia. A ideia era um vínculo de empréstimo até junho, podendo ser prorrogado até dezembro.

A diretoria do clube de São Januário ficou sem resposta após o acerto. Um pré-contrato chegou a ser enviado, mas não houve retorno aos contatos.

Uma ligação do uruguaio Alexander Medina mudou o cenário. O então técnico do Internacional foi companheiro de De Pena no Nacional, em 2014 e 2015 — Medina pendurou as chuteiras em 2018.

Atuar na Série A do Brasileiro também foi fator que pesou. À época, o Vasco começava a temporada com a missão de conseguir o acesso, após o fracasso de 2021, quando permaneceu na segunda divisão.

O Colorado anunciou De Pena em 1º de abril de 2022. Medina, porém, foi demitido ainda naquele mês, apenas após dois jogos desde a chegada do meia — contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro, e Guaireña, pela Sul-Americana, quando empatou e foi demitido.

Mano mudou sua posição

De Pena chegou ao Inter como ponta esquerda, mas Mano Menezes o mudou de posição. Elogiado pela capacidade de conclusão e o entendimento tático, a sua melhor fase foi jogando centralizado.

Percebendo um desequilíbrio na equipe, o treinador surpreendeu em sua estreia, contra o Fluminense, escalando De Pena como segundo volante. Naquele jogo, ele começou a consolidar sua titularidade com uma boa atuação e a assistência para o gol da vitória, marcado por Alemão.

Aquele ano foi o melhor da trajetória do uruguaio por Porto Alegre. Ao fim da temporada, o Colorado optou por renovar seu contrato, partindo do empréstimo para o acordo em definitivo até o fim de 2024.

No ano passado, porém, De Pena perdeu rendimento e, depois de começar o ano como titular, virou reserva. Após a demissão de Mano e chegada de Coudet, as oportunidades foram ficando menos frequentes. Ainda assim ele disputou 54 partidas na temporada anterior, repetindo os cinco gols que tinha feito em 2022 e as sete assistências.

Em 2024, De Pena passou a ser utilizado improvisado na lateral esquerda como suplente de Renê. Até agora foram cinco partidas na temporada com um gol marcado. Hoje ele faz parte dos jogadores considerados 'negociáveis' pelo Inter.