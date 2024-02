De la Cruz volta, e Flamengo tem mudanças no Carioca; veja as escalações

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Boavista estão escalados para o jogo desta noite pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida será às 21h30 (de Brasília).

O Fla vai a campo com: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Boavista terá: Andre Luiz; Pablo Maldini, Sheldon, Gabriel Almeida, e Alyson; William Oliveira, Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Jeffinho e Matheus Lucas.

De la Cruz volta ao time após ser desfalque na rodada passada e Tite escolhe Igor Jesus e Luiz Araújo para suprir as ausências. Erick Pulgar está fora com quadro de febre e mialgia. Gerson tem infecção renal e ficou internado. Allan está com dengue. Fabrício Bruno, poupado, começa no banco.

O Boavista tem duas baixas. O time não terá Ary e o atacante Gabriel Conceição, que levou o terceiro cartão amarelo.

A partida tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O BOAVISTA, PELO @Cariocao! #VamosFlamengo #FLAxBVT pic.twitter.com/Dz9GJhLlJ6 -- Flamengo (@Flamengo) February 20, 2024

