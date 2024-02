Coronado rebate frase de vice do Flamengo sobre nível do futebol árabe

Do UOL, em São Paulo

O meia-atacante Igor Coronado rebateu uma frase dita por Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, sobre o nível do futebol árabe.

O que aconteceu

Em sua apresentação, o novo reforço do Corinthians foi questionado Braz ter declarado descartou sua contratação por estar há muitos anos jogando na Arábia Saudita. O dirigente flamenguistas deu a entender que o Rubro-Negro levou em conta o tempo que Igor passou no futebol árabe para avaliar a situação e desistir do negócio.

Nem sabia [dessa declaração de Braz], estou aqui no Corinthians, tem que importar o que meu clube pensa. Respeito a opinião dele. Do Flamengo, recebi uma ligação do Matheus [Bachi], auxiliar, um dia, mas foi uma conversa normal para saber minha situação lá, somente isso. Igor Coronado, em sua apresentação

"Hoje estou aqui realizando um sonho com essa camisa maravilhosa. Espero demonstrar em campo e me adaptar o mais rápido possível", completou.

Igor Coronado foi apresentado oficialmente hoje pelo Corinthians. Ele vai vestir a camisa 77 no clube.

O Braz disse sobre Coronado

"Ele [Igor] está no Mundo Árabe há cinco, seis anos. Quando a gente vai analisar, não analisamos só o mercado. Tem situações como essa que precisa ter conhecimento. Eu tenho. Precisamos de outras análises para poder ter a decisão. Tem que saber se o jogador quer vir, se o empresário quer trazer, entender o conceito esportivo dele. Às vezes não é possível fazer uma transferência e a gente não vai se desgastar tentando. Era um jogador monitorado aqui".

