Com volta de João Félix, Barcelona divulga relacionados para partida contra o Napoli

Na manhã desta terça-feira, o Barcelona divulgou a lista com os relacionados para a partida contra o Napoli, pela ida das oitavas de final da Champions League. As novidades são João Félix e Sergi Roberto, que estavam lesionados e não vinham sendo convocados.

Os dois atletas estão desfalcando o Barcelona desde o fim de janeiro. Enquanto o atacante português se recuperou de uma lesão no ligamento do tornozelo direito, o lateral e meia espanhol estava sentindo um desconforto no tendão de Aquiles do pé esquerdo.

Para a partida, o treinador Xavi não poderá contar com os laterais Alejandro Balde e Marcos Alonso, com o meia Gavi e com o atacante Ferran Torres, todos se recuperando de lesão.

A equipe espanhola viajou a Nápoles nesta manhã e fará o último treino antes do duelo da Champions League nesta tarde. Barcelona e Napoli duelam na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Ter Stegen, Inaki Pena e Astralaga

Defensores: João Cancelo Ronald Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Kounde, Cubarsí e Héctor Fort.

Meias: Pedri, Romeu, Gundogan, De Jong, Sergi Roberto, Farmín López e Marc Casadó

Atacantes: Lewandowski, Raphinha, João Félix, Vitor Roque, Lamine Yamal e e Marc Guiu.