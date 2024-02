Com reforma, Palmeiras ainda não sabe quando volta ao Allianz Parque

O Palmeiras se prepara para mandar mais um jogo na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, já que o Allianz Parque segue indisponível. O gramado da casa do Verdão segue em manutenção para melhoria das condições, mas a WTorre não deu uma previsão para conclusão da reforma.

A equipe palmeirense jogou pela última vez, no local, no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos, por 2 a 1, em duelo da terceira rodada do Campeonato Paulista. Depois desse duelo, o Verdão decidiu que não jogaria mais no estádio enquanto o gramado não tivesse boas condições para receber jogo.

Posteriormente, no dia 2 de fevereiro, a Federação Paulista de Futebol vetou o Allianz de receber jogos do Estadual. Nessa decisão, a FPF decidiu que o gramado será liberado após resolver o problema, fato que deverá ser atestado por meio de nova vistoria técnica.

Um dos problemas identificados no campo foi o derretimento do composto termoplástico, em decorrência de altas temperaturas e poluição na cidade de São Paulo. A manutenção se iniciou há aproximadamente dez dias e teve a etapa do nivelamento de areia finalizada e agora iniciará com a cortiça.

O próximo jogo do Palmeiras será na Arena Barueri, contra o Mirassol, pela décima rodada do Estadual. Depois disso, como mandante, o Verdão tem compromisso contra o Botafogo-SP, no dia 10 de março, pela última rodada da fase de grupos.

Para que essa partida seja marcado para o Allianz Parque, todas as etapas deverão ser concluídas até o dia 29, quinta-feira da próxima semana, já que o clube precisa definir o local da partida com dez dias de antecedência de acordo com o Regulamento da FPF e o Estatuto do Torcedor.