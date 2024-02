Com gol de Arnautovic, Inter de Milão vence Atlético de Madrid e larga em vantagem nas oitavas da Champions

A disputa do mata-mata da Liga dos Campeões ganhou sequência nesta terça-feira. Pelo jogo de ida das oitavas de final, a Inter de Milão recebeu e venceu o Atlético de Madrid, por 1 a 0, no Giuseppe Meazza. Após perder duas chances claras, Arnautovic se redimiu e marcou o único gol da partida.

Com o triunfo diante de sua torcida, a Inter de Milão de Simone Inzaghi tem a vantagem do empate na partida de volta, que será disputada na Espanha. O Atleti de Simeone, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença caso queira avançar às quartas no tempo normal.

O embate de volta acontece no dia 13 de março, às 17 horas (de Brasília), no Cívitas Metropolitano. Caso o placar agregado termine em igualdade, o confronto irá para prorrogação e, se o empate persistir, o classificado será definido nos pênaltis.

Antes disso, porém, os dois clubes retornam a campo por suas respectivas ligas nacionais. A Inter de Milão visita o Lecce a partir das 14 horas (de Brasília) deste domingo. A bola rola no Stadio Comunale Via del Mare, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Do outro lado, o Atlético de Madrid entra em campo um dia antes da Inter. O time de Diego Simeone enfrenta o Almería neste sábado, no estádio Meditarráneo. O confronto, válido pela 26ª rodada de La Liga, acontece às 17 horas.

A partida

A primeira chance da partida saiu dos pés de um brasileiro. Aos 10 minutos, Samuel Lino recebeu do lado esquerdo da grande área, cortou para o meio e finalizou colocado. A bola, porém, passou perto da trave direita e foi pela linha de fundo.

Aos 36 minutos, a Inter de Milão chegou novamente - dessa vez com mais perigo. Darmian cruzou e Lautaro Martínez subiu mais alto que Gimenez para cabecear, mas Oblak estava bem posicionado e fez a defesa tranquila.

Dois minutos depois, De Paul quase entregou o gol para a Internazionale. O argentino não notou a chegada de Thuram e tocou errado. O francês disparou e encontrou Lautaro Martínez. O atacante finalizou, mas não pegou bem e a zaga do Atlético de Madrid mandou para escanteio.

Aos 43 minutos, foi a vez de Thuram arriscar. O atacante abriu o jogo para Barella, que invadiu a grande área e se viu sem espaço. O meia voltou para o francês, que bateu da entrada da área para Oblak novamente defender sem nenhum problema.

Na volta para o segundo tempo, a Inter de Milão teve grande chance para inaugurar o marcados. Em contra-ataque, Di Marco cruzou na grande área. Arnautovic, mesmo sozinho, se esticou todo para alcançar a bola, mas não conseguiu pegar bem e mandou por cima do gol.

Aos 18 minutos, Arnautovic teve chance, mas desperdiçou mais uma vez. O atacante fez linda tabela com Lautaro, que devolveu próximo à pequena área. Na batida, o austríaco bateu mal e isolou.

A Inter de Milão, porém, não desistiu e tentou novamente com Lautaro Martínez. Após cruzamento vindo do lado direito, o camisa 10 nerrazzuri cabeceou nas mãos de Oblak.

Mas quem insiste sempre consegue. Aos 35 minutos de jogo, Arnautovic conseguiu sua redenção. Lautaro saiu cara a cara com Oblak e bateu em cima do goleiro. No rebote, Arnautovic chutou. A zaga do Atlético de Madrid não conseguiu tirar e a bola acabou no fundo das redes.