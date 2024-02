Brasil x Porto Rico: onde assistir ao jogo da Copa Ouro Feminina

Brasil e Porto Rico se enfrentam amanhã (22), às 0h15 (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa Ouro Feminina.

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN 4 (TV a cabo) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

Panamá e Colômbia são adversários de Brasil e Porto Rico no Grupo B. Panamenhas e colombianas se enfrentam horas antes de brasileiras e portorriquenhas.

É a primeira vez que a Copa Ouro Feminina da Concacaf terá seleções da Conmebol. Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai, melhores da Copa América, foram convidadas.

Porto Rico teve que passar pelos playoffs para garantir vaga na competição. A seleção derrotou o Haiti por 1 a 0.

Primeira competição oficial de Arthur Elias com a seleção brasileira. Anunciado em 1º de setembro de 2023, após a Copa do Mundo, o treinador tem cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas.

Brasil x Porto Rico -- 1ª rodada do Grupo B

Data: 22 de fevereiro de 2024, à 0h15 (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos

Transmissão: ESPN 4 (TV a cabo) e Star+ (streaming)