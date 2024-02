Bragantino empata sem gols com o Águilas Doradas pela ida da segunda fase da Pré-Libertadores

Na noite desta terça-feira (20), o Red Bull Bragantino iniciou sua trajetória na Copa Libertadores. O Massa Bruta visitou o Águilas Doradas, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL), pela segunda fase preliminar do torneio continental e empatou sem gols.

Assim, o duelo segue completamente em aberto para a volta. O clube que vencer no segundo duelo, avança à terceira fase. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis. O classificado terá pela frente quem passar entre Aurora-BOL e Botafogo.

Agora, Red Bull Bragantino e Águilas Doradas voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Antes disso, o Massa Bruta visita o Ituano, no sábado (24), a partir das 16 horas, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu (SP). O embate é válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. Já o Águilas Doradas tem compromisso pela Apertura do Campeonato Colombiano.

O jogo entre Águilas Doradas e Red Bull Bragantino

Mesmo longe de seus domínios, o Bragantino chegou com perigo aos 20 minutos do primeiro tempo. Helinho avançou pela lateral direita, cortou a marcação e, na saída do goleiro Contreras, batu cruzado, mas o chute foi para fora. Aos 31, o camisa 11 recebeu de Lucas Evangelista e, na ponta direita, cruzou na área para Vitinho cabecear. Porém, o atacante também errou o alvo.

Na volta do intervalo, o Massa Bruta assustou logo aos dois minutos. Lincoln cobrou falta na área, e Léo Ortiz testou firme, mas para fora. A jogada acabou anulada por impedimento do zagueiro.

A primeira grande chegada do Águilas Doradas foi aos 16. Salazar cobrou falta no canto do gol defendido por Cleiton, que foi buscar e espalmou. Aos 34, Lincoln cobrou escanteio pela esquerda, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou para Laquintana, no segundo poste. O atacante, mesmo na pequena área e com o gol vazio, chutou para fora.

Confira os demais jogos desta terça na segunda fase da Pré-Libertadores

Portuguesa-VEN 1 x 2 Palestino-CHI

Always Ready-BOL 6 x 1 Sporting Cristal-PER