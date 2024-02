Botafogo-SP elimina Nova Venécia-ES e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pela primeira rodada da Copa do Brasil, o Botafogo-SP visitou o Nova venécia-ES no Estádio José Olímpio da Rocha, em jogo único, e venceu por 2 a 1, de virada. O gol dos mandantes foi marcado por Diego Fernandes, enquanto Alex Sandro fez os dois dos visitantes.

Com o resultado positivo, a equipe do interior de São Paulo avançou à segunda fase da competição, e agora aguarda o vencedor do confronto desta quarta-feira entre Anápolis e Tombense, para conhecer seu adversário. Por outro lado, o Nova Venécia, que venceu apenas um jogo em 2024, se despede da Copa do Brasil.

No duelo seguinte, o Botafogo recebe a Portuguesa no próximo domingo, às 18h00 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Já o Nova Venécia retorna aos gramados às 15h30 (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, diante do Rio Branco, pela oitava rodada do Campeonato Capixaba.

O gol

O placar foi aberto pelos donos da casa aos 12 minutos da primeira etapa. Após cruzamento, o centroavante Diego Fernandes aproveitou a falha do goleiro Michael e empurrou para o fundo do gol.

Entretanto, a reação do Botafogo começou aos 14 do segundo tempo. O lateral Jean invadiu a grande área e soltou em Alex Sandro, que aproveitou a oportunidade para igualar o marcador.

Já aos 23, os visitantes viraram o jogo, novamente com Alex Sandro. O centroavante do Botafogo dominou bem o lançamento recebido e driblou o goleiro para marcar um bonito gol.