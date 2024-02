Boca Juniors pretende tirar Arrascaeta do Flamengo, aponta jornal argentino

Segundo o jornal argentino TyC Sports, o Boca Juniors tem a intenção de tirar o meia Arrascaeta do Flamengo em junho.

Os dirigentes do clube argentino reconhecem que a negociação é complexa, já que ele tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026. O uruguaio já expressou simpatia pelo Xeneize.

Além dele, o Boca teria o interesse na chegada de Lucas Torreira. O status da negociação é de "em preparação", conforme aponta o jornal argentino.

HOJE TEM MENGÃO NO CARIOCA! Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Boavista, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxBVT #VamosFlamengo pic.twitter.com/HNWZGo9JnY ? Flamengo (@Flamengo) February 20, 2024

A busca por reforçar o elenco aparece em meio à má fase do time da Argentina. Com nove pontos, a equipe está na sétima colocação do Grupo B da liga nacional e fora desta edição da Libertadores.

Considerado um dos principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta está marcado na história rubro-negra, com a conquista de duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.