Biel treina normalmente e Bahia realiza última atividade antes de estreia na Copa do Brasil

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Bahia realizou o último treino antes de estrear na Copa do Brasil de 2024. O atacante Biel, que estava gripado e desfalcou a equipe no clássico contra o Vitória, treinou normalmente, enquanto o lateral Ryan deu continuidade ao tratamento da lesão no tornozelo na fisioterapia e academia.

Antes de ir para um exercício de ativação com o preparador fisico Danilo Augusto, o grupo passou por uma rápida conversa com o técnico Rogério Ceni.

Em seguida, os atletas participaram de um treino tático em campo aberto. Por fim, a comissão passou um exercício de finalização para boa parte do grupo.

O Bahia estreia na Copa do Brasil será nesta quarta-feira contra o Moto Club. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Nhozinho Santos, no Maranhão.