Bia Menezes revela "sonho" com convocação para Copa Ouro feminina e destaca objetivos da Seleção

A Seleção Brasileira feminina inicia a disputa da Copa Ouro nesta quinta-feira. O Brasil estreia diante de Porto Rico, às 00h15 (de Brasília), no Estádio Snapdragon em San Diego, Califórnia. Convocada pela primeira vez para integrar a equipe principal, a lateral esquerda Bia Menezes falou sobre o sonho que tinha em vestir a Amarelinha.

"Eu sinto que voltei a ser criança. É como se eu tivesse voltado 16 anos atrás, quando eu tinha o sonho de estar aqui, quando eu via a Marta na televisão disputando o Pan-Americano e a Olimpíada. É indescritível, porque eu lembro da Bia de 16 anos atrás, com um sonho, vendo sua ídola na televisão. Acho que a Bia de hoje falaria para a Bia de hoje: 'Parabéns por ter se permitido sonhar'", afirmou a atleta do São Paulo à CBF TV.

Bia Menezes também revelou o principal objetivo da Seleção comandada por Arthur Elias na Copa Ouro: levantar o troféu e, ainda, conquistar sua primeira medalha com o time principal.

"Eu saí de casa dizendo que eu só voltaria depois do dia 10 (de março, dia da final da Copa Ouro). É um objetivo meu e acredito que de todo o grupo e da comissão técnica. Nossa principal meta é desempenhar bem, ser campeão, e consequentemente isso vai render bons frutos para as Olimpíadas", destacou a jogadora.

Por fim, a lateral esquerda ainda afirmou que a experiência nas Seleções de base é "diferente" da principal. Bia Menezes esteve no elenco que conquistou o Sul-americano sub-20 em 2015 - o nono título do Brasil na competição da categoria.

"De certa forma ajuda, por ter tido uma vivência vestindo a camisa da Seleção Brasileira, sabendo a importância que é representar o país. Mas é diferente. Aqui na Seleção principal, o funil aperta e fica mais difícil. A gente chega e tem que buscar sempre se manter. Esse é meu objetivo agora, trabalhar e se Deus quiser ter a oportunidade de ir para as Olimpíadas", finalizou a defensora.

Após a primeira rodada, o Brasil pega a Colômbia na madrugada deste domingo (25), e encerra a sua participação na fase de grupos no dia 28 (uma quarta-feira) diante do Panamá. Todos as partidas serão realizados no Estádio Snapdragon, às 00h15.