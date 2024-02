Aurora (BOL) x Botafogo: veja informações e onde assistir a partida de ida pela Pré-Libertadores

Pressionado pelos resultados negativos no Campeonato Carioca, o Botafogo estreia na Pré-Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Aurora (BOL), no Estádio Félix Capriles, na Bolívia, pela rodada de ida da segunda fase. A partida será transmitida pela ESPN, Star+ e Globoplay.

O Aurora já entrou em campo pela fase preliminar da Copa Libertadores e eliminou o Melgar após vencer por 2 a 1 no placar agregado. Quem se classificar, cruza na terceira etapa o vencedor do duelo entre Bragantino e Águilas Doradas (COL). O jogo da volta acontecerá no próximo dia 28, no Estádio Nilton Santos.

Apesar da forte pressão sobre os jogadores e as críticas ao seu trabalho, o técnico Tiago Nunes se mostra confiante para o confronto.

"Nós temos confiança no grupo e no trabalho que está sendo desempenhado. O Botafogo ainda vai ser uma equipe forte, competitiva e confiável. A nossa expectativa é de um bom jogo na Libertadores", disse o treinador.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

No entanto, o time brasileiro entra na competição com alguns desfalques importantes, como os atacantes Jeffinho e Luiz Henrique, entregues ao departamento médico. Assim, Tiago Nunes deve manter a base que vem jogando no Campeonato Carioca.

O técnico Mauricio Soria também comentou sobre o duelo e elogiou a equipe carioca.

"Vamos trabalhar para tentar criar problemas ao Botafogo, fazendo a leitura de jogo dele. Sabemos que teremos pela frente um adversário muito poderoso e vamos trabalhar dentro das nossas limitações", afirmou.

Assim como o Botafogo, o Aurora apresenta problemas para este jogo, já que o zagueiro David Robles e o artilheiro Oswaldo Blanco, expulsos contra o Melgar, cumprem suspensão. Assim, Ezequiel Michelli entra na zaga e Mauricio Cabral deve herdar a vaga no ataque.

FICHA TÉCNICA

AURORA (BOL) X BOTAFOGO

Local: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (Bolívia)

Data: 21 de fevereiro de 2024 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Cristián Garay (Chile)

Assistentes: Alan Sandoval (Chile) e Gabriel Ureta (Chile)

VAR: Fernando Vejar (Chile)

AURORA: David Akologo, Nelson Amarilla, Luis Barboza e Ezequiel Michelli; Ramiro Ballivián, Carlos Sejas, Dario Torrico, Jairo Torrico; Martín Alaniz, Mauricio Cabral e Jair Reinoso

Técnico: Mauricio Soria

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Alexander Barboza, Lucas Halter e Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá

Técnico: Tiago Nunes