Augusto Melo diz que Gabigol foi oferecido e revela valor da dívida do Corinthians

"Nós nunca prometemos nenhum grande jogador, sempre prometemos um time competitivo, muito forte. O Gabigol nos foi oferecido, eu não fui atrás do Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol tem a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador, por onde passou foi artilheiro", afirmou em entrevista ao programa Arena SBT.

O mandatário ainda disse que tinha acertado tudo, mas a demora na evolução das tratativas fez com que desistisse do negócio. O camisa 10 do Rubro-Negro tem contrato até o fim do ano, com a extensão do vínculo empacada.

"Chegamos a acertar tudo, ficamos até um tempo esperando por isso. Estava praticamente tudo certo. Ficamos um tempo esperando e chega uma hora que pera aí eu vou desistir, não dá. Era um primeiro projeto para gente investir tudo de uma certa forma e estava

"Mais de R$ 2 bilhões de dívidas, vocês viram o que saíram dos empresários. Vai sair mais coisa. [O Duilio] assinou a confissão de dívida, assinou contratos que nos trariam uma receita, assinou contratos até 2030, contratos que venciam em 2025, por que renovar por dois, três dias antes da gente tomar posse? Tem muitas coisas que são complicadas, que a gente queria entender", disse.

Ainda assim, o presidente garantiu que é possível pagar o valor e destacou o potencial financeiro do Corinthians.

"É pagável, o Corinthians é muito grande, tem uma torcida maravilhosa, consumista, tem uma marca forte que traz retorno para qualquer tipo de investimento. O que basta é credibilidade, são pessoas sérias, fazer um trabalho honesto, como estamos fazendo, declarando tudo o que está acontecendo, qual a forma de contratar, porcentagens, para quem fica, para quem deixa de ficar. Estamos jogando limpo, transparente no mercado, porque a gente quer sair limpo no término do mandato, não quer ter esse tipo de problema", finalizou.

Em seu próximo compromisso, os comandados de António Oliveira estreiam na Copa do Brasil. O embate contra o Cianorte está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) dessa quinta-feira (22), no Paraná.

