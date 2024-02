Atlético-MG confirma lesões de Igor Rabello e Mariano; veja detalhes

O Atlético-MG ganhou dois desfalques de peso para a sequência do Campeonato Mineiro. Nesta terça-feira, o Galo confirmou as lesões do zagueiro Igor Rabello e do lateral direito Mariano. Os dois devem ser desfalques no clássico contra o América-MG neste sábado.

Segundo divulgado pelo clube através das redes sociais, Igor Rabello foi diagnosticado com uma lesão leve no músculo posterior da coxa direita. Mariano, por sua vez, também teve um problema leve detectado, mas na panturrilha esquerda.

Ainda de acordo com o Atlético-MG, os dois defensores já iniciaram os trabalhos na fisioterapia. Nenhum deles, porém, deve estar apto a atuar no clássico contra o América-MG no fim de semana. "Desejamos boa recuperação!", escreveu a equipe.

Os dois atletas tiveram que ser substituídos na vitória por 2 a 0 sobre o Itabirito, no último sábado, pela sexta rodada do Estadual. Bruno Fuchs entrou na vaga de Rabelo aos 30 minutos do primeiro tempo, enquanto Mariano deixou o campo logo após o intervalo para entrada de Saravia.

Tanto o zagueiro como o lateral direito não tiveram datas estipuladas para retornarem aos gramados. Além dos dois desfalques, o técnico Felipão também não poderá contar com Zaracho e Mauricio Lemos no duelo com o Coelho, já que ambos seguem fora de combate.

O Galo faz um início de temporada oscilante. Foi derrotado na rodada de estreia no Mineiro e também no clássico contra o Cruzeiro, mas mostrou sinal de vida na última rodada ao vencer o Itabirito e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem perder.

Em busca da segunda vitória seguida no Estadual, o Atlético-MG visita o América-MG na Arena Independência, às 16h30 (de Brasília) deste sábado, pela sétima rodada. O Galo ocupa o primeiro posto do Grupo B, com 10 pontos, enquanto o Coelho lidera a chave C, com 14.