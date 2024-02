Arrascaeta entra no radar do Boca Juniors para janela de junho, diz jornal

O Boca Juniors quer fortalecer o elenco na janela do meio do ano para melhorar o desempenho no Campeonato Argentino. E o principal objetivo é a contratação de Giorgian Arrascaeta, do Flamengo.

O que aconteceu

Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, mas nutre simpatia pelo Boca Juniors, o que deixa o clube xeneize confiante na contratação. Essa informação é do jornal argentino TyC Sports.

O uruguaio declarou sua admiração pelo Boca Juniors e por Riquelme após a conquista da Copa Libertadores em 2019.

"Sou Boca. Quando criança, sempre tive como ídolo o Riquelme, por isso tenho um grande amor pelo clube. Ele foi um dos melhores jogadores que vi jogando. Espero que um dia tenha a oportunidade de jogar no Boca", disse.

A diretoria do Boca tem o costume de se planejar a longo prazo e está em preparação para negociar a contratação do uruguaio.