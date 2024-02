Coronado explica carreira fora do Brasil em chegada ao Corinthians

O meia-atacante Igor Coronado, no CT Dr. Joaquim Grava, falou pela primeira vez como jogador do Corinthians. Novo camisa 77 do Alvinegro paulista, ele comentou sua carreira fora do Brasil e disse que quer justificar ter sido contratado pelo clube do Parque São Jorge.

Minha carreira vem sendo um pouco inversa, como brasileiro iniciei fora do Brasil muito novo, meus pais saíram daqui para trabalhar na Inglaterra, 12 anos, segui com ele. Todo jogador busca o melhor, porém o início não foi nada fácil, mas graças ao suporte que tive, meu trabalho, sempre buscando continuar sonhando. Tive meus altos e baixos na carreira, acredito que venho crescendo cada vez mais nos últimos anos. Chego aqui para justificar o porquê fui contratado. Pezinho no chão, muito trabalho. Não sou de falar muito, sou de entregar tudo. Tentar dar meu máximo para justificar por que Corinthians me contratou. Igor Coronado, em sua coletiva

Chegada aguardada

Igor Coronado, brasileiro ex-Al-Ittihad, no Mundial de 2023 Imagem: Robbie Jay Barratt/Getty

O jogador de 31 anos assinou contrato com o Alvinegro paulista até fevereiro de 2026. Ele estava livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na última semana. O clube do Parque São Jorge adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador.

Coronado irá jogar no futebol brasileiro pela primeira vez. Ele deixou o Brasil ainda jovem e começou a carreira na Inglaterra, no MK Dons. Depois, jogou por clubes da Malta, Itália, Emirados Árabes e Arábia Saudita até retornar ao país.

Igor Coronado será o camisa 77 do Corinthians Imagem: André/Martins

Ele ainda retoma a forma física e vem participando de forma limitada dos treinos — está sem jogar desde dezembro. Hoje, não atuou no coletivo durante a parte final da atividade, aberta à imprensa, e ficou apenas trabalhando à parte o condicionamento e cobrando faltas. Ele, portanto, não estará à disposição para o duelo contra o Cianorte, na quinta (22), pela Copa do Brasil.

O que mais Coronado disse

Adaptação

"Claro que mesmo sendo brasileiro morando 19 anos foram, minha ficha ainda está caindo de estar no Brasil. Isso creio que vai não pesar no início, mas ainda estou me acostumando aqui. Tenho sido bem recebido, grupo muito humilde, já se vê ótimas coisas aqui. Já estou me sentindo em casa, isso para quem vem, independentemente de ser brasileiro ou não, é muito importante. Sei que aqui no Brasil meu futebol não tenha sido muito mostrado ainda. Posso prometer dar meu máximo, 100%, quero muito ajudar a colocar esse clube onde merece. Tenho grandes objetivos, sonhos, vou atrás deles."

"Entendo as críticas, faz parte do mundo do futebol. Aqui como jogador profissional, vou buscar sempre o melhor pra gente."

Características parecida com Garro

"Pouco que acompanhei o Garro, tem futebol parecido, pelo que percebi, joga no meio, gosta de ter liberdade de flutuar. Minhas características são parecidas, ter a bola no pé, criar jogadas, estar participando do jogo. Parte fundamental, gosto de buscar espaço, tocar na bola, onde acho que preciso. Acho que essa é minha. Sou meia-ofensivo, mas tive palavra com treinador, expliquei que se precisar posso jogar do meio para a frente em outras posições. Creio que isso não é um problema. Me sinalizou que a ideia dele é colocar na minha melhor posição, no meio."

Romarinho

"Romarinho está doido para voltar. Estou brincando, ama esse clube, falou muito bem daqui, não sei qual é a vontade dele. Parceria foi muito boa lá, seria um sonho ter ele aqui, mas não cabe a mim."

Declaração de Braz

"Nem sabia, estou aqui no Corinthians, tem que importar o que meu clube pensa [sobre o nível do futebol árabe]. Respeito a opinião dele. Do Flamengo, recebi uma ligação do Matheus, auxiliar, um dia, conversa normal para saber minha situação lá, somente isso. Hoje estou aqui realizando um sonho, camisa maravilhosa. Espero demonstrar em campo, adaptar o mais rápido possível."

Acompanhar o Brasileirão

"Lá na Arábia são 6h de diferença, ficava um pouco complicado de acompanhar o futebol brasileiro, acompanhava melhores momentos, gols. Não é algo que me preocupa, para mim é um sonho realizado, voltar a morar no Brasil, muito tempo que estou fora, perto de amigos, familiares. Minha adaptação aqui não vai precisar de muito tempo."

Parte física

"Venho trabalhando bastante, dois períodos. Hoje foi o primeiro dia inserido uma parte do grupo, estou pressionando um pouquinho, a gente como treinador quer jogar o mais rápido possível. Tem programação de continuar fazer à parte, a partir de segunda, vou estar 100% inserido no grupo. Pressionando um pouquinho, eles tem dados. Dia a dia também vai vendo se muda a programação."

"Isso vai depender muito do dia a dia, do treino, para estar 100% não sei, acho que jogador só jogando mesmo, no jogo que se dá o máximo, 2 metros a mais para chegar na bola, às vezes no treino consegue dar aquele migué, só jogando mesmo pra chegar ao máximo. Não quero botar pressão nos preparadores, mas estou com vontade de jogar. Se conseguir chegar nesse final de semana, entrar 5, 10 minutos, seria muito bom. Se não der, paciência, passo a passo. Me entrego bastante, não preciso de muitos jogos para estar 100%, jogar 90 minutos. Não quero prometer tempo nem nada, mas logo, logo estou aí."

Escolha do número

"77 já sei que foi um ano histórico para o clube também, numero que já usei no passado, inicie bem também no Al-Ittihad, gosto de ter na camisa."

Família

"Minha família inteira é corintiana. Tenho muitos primos que choraram de felicidade quando anunciei. Tentei segurar a notícia até dar certo 100% aqui. Não tinha confirmado nada pra ninguém, foi muito legal pra minha família. Saí muito novo do Brasil, não tinha apego com clube brasileiro pra ser sincero, mas hoje tenho."

Clássico com o Palmeiras

"Jogo mostrou bem a cara do Corinthians, análise. Espero logo, logo estar participando. Na rede social só vi o suporte da torcida, pesou muito para vir para cá."

Redes sociais

"Estou me sentindo muito amado aqui, espero retribuir."

"Para mim foi algo muito legal, carinho que tenho recebido nas redes sociais está sendo incrível, vontade está sendo muito grande. Se for em casa melhor ainda essa estreia, manter pés no chão para quando chegar lá estar disponível. Com certeza vou estar pressionando, dando meu máximo aí."

Número de malas

"Culpa da minha mulher (risos). Fiquei 19 anos fora do Brasil, viajamos em 8 pessoas. A maioria é minha, 48 malas, é uma casa, mulher quis trazer toalha, roupa de cama, tudo. 'Vai estar feliz? Então está bom'. Copo, brincadeira. Quem manda em casa é a mulher, então deixa ela feliz lá."

Ansiedade para encontrar com a torcida

"Estou ansioso pra ver a torcida, todo mundo conhece a torcida o Corinthians, fora do Brasil também. Qualquer jogador que vem fica? por isso estou empurrando no domingo. Vi vídeo debaixo de chuva antes do último jogo, é algo único. Pouquíssimas, se não for a única que tem essa presença, faz jogador querer ter mais vontade de estar aqui."

Jogar junto de Garro

"Somos dois jogadores com as mesmas características, um estando do lado, outro do outro, jogando pelas beiradas, com certeza dá pra deixar os dois jogadores em campo. Vi que ele se dedica muito pra equipe, não é nenhum problema não, dá para ficar todo mundo feliz."

Saída da Arábia Saudita

"Podia muito bem ficar lá tranquilamente. Se pode jogar 8 estrangeiros, nosso estava com dez. Quando abriu mercado, meu mercado falou da possibilidade. Já tinha passado 5 anos e meio no mundo árabe, então precisava de algo novo e nada melhor que o Corinthians. Momento que trabalhou extracampo, empresario em ativa, para fazer tudo isso acontecer, e eu tentando empurrar do meu lado, sendo profissional. Encaixou, deu tudo certo."

Bater falta

"Quem estiver melhor, mais bem treinado, perna mais leve, sentindo o momento do jogo. Temos grandes batedores de falta, grandes qualidades, não vai ser um problema não."

Calendário apertado

"Vou ter que cuida pouco mais extracampo, fazer o que for necessário para estar disponível o mais rápido possível. Calendário brasileiro muitos jogos, mas vou me preparar tanto dentro como fora para chegar e estar disponível."

Estrutura do Corinthians

"Estrutura para mim é sacanagem. Quando entre i no portão, começa a ficha a cair, é um sonho para cada jogador, sem falar nos profissionais qualificados. Nos oferecem o melhor para estar disponível a cada jogo, academia, estrutura. Sonho de qualquer jogador.

É o Corinthians, não precisa falar mais nada. Quando clube me procurou, não tem momento bom ou ruim. Camisa pesada, quero viver isso aqui."

Brasileiro

"Vou descobrir testando dentro de campo. Muito tempo fora, não acompanho tantos jogos de futebol, amo jogar, nem tanto de assistir. Pretendo fazer a análise das partidas participando delas. Tática é algo que aprendi a gostar bastante quando estava na Itália, tento prestar muita atenção, já tive palavrinha com treinador, modo que busca de jogar, me usar."

Jogos recentes

"Aqui no Corinthians a gente vai entrar todo jogo pra vencer. É simples assim, temos um elenco chegando jogadores agora, eu particularmente estou me sentindo quase em casa já, só uma semana que estou aqui. Quando se vê o grupo unido, estive no vestiário depois do último jogo, tem coisas que o futebol não compra. Pelo que estou enxergando, grupo muito bom, quando tem a galera unida, passo à frente. E com a torcida que temos, dois passos. Se colocar o pé no chão, trabalhar bastante. Treinador tem que estar motivado também, e pelo que tive de conversa está querendo muito. Grandes coisas vindo aí."

Auxilio de jovens e apoio do veteranos

"Estou aqui para ajudar ao máximo. Gosto de criar um ambiente bom. A partir do momento que puder ajudar quem for, vou estar à disposição. A meninada tem cabeça boa, qualidade. Cássio e Paulinho, por mensagem, atenção que me deram foi sensacional. Hoje ainda não tenho uma casa aqui, ele [Paulinho] abriu as portas do apartamento dele aqui, sabendo da dificuldade de quem vem de fora, muitas malas, está dando essa força aí. Não é em todo lugar que se encontra esse suporte."

Vivencia fora da Europa

"Pontos negativos de ter morado fora talvez ter ficado tão longe do Brasil tanto tempo. Família, amigos, temos que abrir mão de algumas coisas. Ponto mais positivo talvez a experiência de vida que ganha passando por certas dificuldades, mudando de países, e conhecendo novas culturas, algo que ajuda bastante. Tem sido legal pra mim, mas estou muito feliz de estar no Brasil. Aqui tem muita coisa boa, temos que cuidar desse país porque temos coisa que não se tem lá fora. Desfrutar porque nosso país é maravilhoso."

Sonho de seleção

"Vou manter esse sonho vivo. Talvez seis anos atrás ninguém diria que eu estaria aqui hoje, mas estou. Vou fazer tudo pra honrar essa camisa aqui. E por que não? Independente da idade, tem que buscar objetivos mais altos pra se manter vivo nessa profissão. Tentar desfrutar para aproveitar ao máximo."

Pressão por títulos

"Sei da pressão que é jogar aqui, mas também é único que tem o suporte da fiel até o último minuto, independente do resultado. Depois tem cobrança, normal, a gente não quer viver esse momento, para deixar torcedores felizes. Esse é o meu objetivo, torcida única, não vejo a hora de ver com meus próprios olhos. Romarinho é apaixonado por aqui, viveu ótimos momentos por aqui, tivemos conversas para entender esse ambiente."

Posição

"Dá para jogar todo mundo, sim. Jogo pelo meio, se precisar na beirada, no Al-Ittihad joguei até de volante. Estou à disposição, se precisar. O treinador tem um plano. Vamos ver se dá para colocar todo mundo lá dentro."

