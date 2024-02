Ancelotti oferece vaga na comissão técnica do Real Madrid para Modric

O treinador Carlo Ancelotti ofereceu ao meia Luka Modric a oportunidade de integrar a comissão técnica do Real Madrid, caso ele realmente decida se aposentar ao final da temporada, quando acaba seu contrato com o clube espanhol.

A informação é do jornal The Athletic, que ainda alega que o convite foi feito há cerca de dois meses e foi recusado pelo croata. Apesar disso, a publicação ainda diz que não foi uma resposta em definitivo, e que Modric ainda consideraria a proposta.

No começo de fevereiro, Ancelotti foi questionado sobre o futuro de Modric e disse: "Luka é uma lenda do futebol, do Real Madrid. As decisões para a próxima temporada têm que serem tomadas por ele".

Aos 38 anos, Modric perdeu espaço no elenco do Real Madrid desde a chegada do jovem Jude Bellingham. Assim como tem acontecido desde o início da temporada, a ideia do atleta renovar com o clube merengue é o cenário menos provável.

Modric integrou ao Real Madrid em 2012, vindo do Tottenham. Na Espanha, o croata disputou 516 partidas e acumulou 23 títulos, incluindo cinco Champions League, cinco Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhóis. Além disso, ele foi premiado com a Bola de Ouro em 2018.