Alcaraz se machuca no 2º ponto, abandona jogo e frustra torcida no Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Principal estrela do Rio Open, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, torceu o tornozelo direito logo no segundo ponto da partida contra o brasileiro Thiago Monteiro, ainda chegou a voltar, mas, com muitas dores, abandonou a partida com 1 a 1 no primeiro set.

O que aconteceu

Ele tropeçou na quadra de saibro, torceu o tornozelo direito e já caiu sentindo muitas dores. O jogo estava 15 a 0 para Alcaraz quando aconteceu o acidente.

O espanhol recebeu atendimento médico e colocou a toalha no rosto, lamentando a lesão. O semblante desolador indicava que o quadro era preocupante.

Alcaraz ainda chegou a voltar com uma proteção no pé direito. Porém, com muitas dores, ele não durou muito e abandonou o jogo quando o placar estava 1 a 1.

Thiago Monteiro ficou com a vitória e agora enfrentará o também brasileiro Felipe Meligeni nas oitavas de final.