Alcaraz acalma fãs após lesão no Rio Open: 'Creio que não é algo sério'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vestido com uma camisa de Michael Jordan, lenda da NBA, Carlos Alcaraz concedeu entrevista coletiva após se lesionar em seu segundo ponto da partida contra o brasileiro Thiago Monteiro, no Rio Open. O tenista espanhol ainda passará por exames, mas acredita que a contusão não foi séria.

Creio eu que não é algo sério. Agora é esfriar, ver as sensações que tenho e ver quais serão os próximos passos. Vim com vontade de fazer um bom resultado aqui, nos anos anteriores eu fui bem aqui, mas são coisas que acontecem com os atletas. Vamos fazer tudo com com calma, recuperar, descansar e amanhã será outro dia. Teremos as provas e veremos que rumo tomar Carlos Alcaraz

A lesão aconteceu durante a partida contra o brasileiro Thiago Monteiro. Alcaraz chegou a voltar para a quadra após a lesão, mas logo desistiu quando o jogo estava 1 a 1 no primeiro set.

Thiago Monteiro irá enfrentar na próxima fase o também brasileiro Felipe Meligeni. O sobrinho de Fernando Meligeni venceu o argentino Pedro Cachin por 2 a 1.

Veja outros trechos da coletiva

Fisioterapeutas passaram quadro positivo: "Amanhã farei um teste ao tornozelo e vamos ver se é algo grave ou não. Tanto o meu fisioterapeuta [Juanjo Moreno] quanto o fisioterapeuta da ATP disseram que provavelmente não é muito sério. Mas, nunca sabe. Então vamos ver".

As dores: "Eu me senti mal. Essa foi a primeira impressão que tive. Quer dizer, eu estava sentindo dor quando caí, então pensei que seria difícil continuar jogando se eu ainda tivesse assim".

A desistência: "O fisioterapeuta me disse para continuar e ver como eu estava me sentindo. Depois de alguns pontos, não me senti melhor. Eu estava sentindo dor. Não conseguia me mover bem e sabia que seria impossível continuar. Achei que ia piorar se continuasse jogando por tanto tempo e, por isso, optei por sair".

'Vendo da quadra, pensei que não fosse grave'

Carlos Alcaraz e Thiago Monteiro conversam antes do início do jogo onde o tenista espanhol se lesionou Imagem: Rio Open / Fotojump

Thiago Monteiro concedeu coletiva triste após a vitória por desistência de Alcaraz. Segundo o brasileiro, num primeiro momento, ele achou que lesão não tinha sido grave e que o espanhol voltaria a jogar normalmente.