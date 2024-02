A cinco dias de clássico contra o Inter, Grêmio leva reforços para realizar tour na Arena

A tarde desta terça-feira (20) foi de conhecimento do tour da Arena para os reforços do Grêmio para a temporada. Em visita guiada no estádio tricolor, Diego Costa, Dodi, Du Queiroz, Marchesín, Mayk, Pavón e Soteldo foram recepcionados pelo presidente Alberto Guerra. A visita acontece cinco dias antes do clássico contra o Internacional, válido pelo Campeonato Gaúcho.

Além disso, os novos atletas se aprofundaram mais sobre a trajetória da instituição, que comemora em setembro deste ano seu 121º aniversário, no Museu Hermínio Bittencourt.

A primeira parada dos jogadores na chegada ao local foi o gabinete do mandatário gremista. Com descontração, o grupo conversou com Alberto Guerra sobre o momento da equipe, que busca o heptacampeonato gaúcho.

DA-LHE, DA-LHE ??? Tem bastidores no ar! Pra quem já viu tudo sobre a vitória Tricolor no último sábado, a @gremiotv traz um conteúdo inédito e exclusivo da goleada sobre o Santa Cruz! #GRExFCS #Gauchão2024 ?? Assista em: https://t.co/T8Z6iCpr2C pic.twitter.com/vDAUGnQ2gm ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 20, 2024

Em seguida, todos receberam kits contendo o livro "120 anos de Glória", recentemente lançado pelo jornalista e escritor gremista Léo Gerchmann.

Ainda nesta tarde, os reforços passaram por uma imersão na história do Tricolor Gaúcho, com uma visita guiada ao museu da Arena do Grêmio. Cada espaço do local foi apresentado e devidamente descrito dentro do contexto do clube. Eles passaram por uma sessão em destaque na área destinada aos títulos da Libertadores e à conquista do Mundial de Clubes.

Vice-campeão brasileiro em 2023, o time comandado por Renato Portaluppi ocupa a vice-liderança do Campeonato Gaúcho, com 20 pontos ? dois a menos que o rival Internacional. Além do Estadual, a equipe disputa na atual temporada a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (25), quando visita o Colorado para a disputa do Gre-Nal 441, a partir das 18 horas (de Brasília), no Beira-Rio. O embate é válido pela penúltima rodada do Gauchão.